Serviciile secrete din Transnistria delegate cu un șir de împuterniciri

Inspectoratul Naţional de Patrulare anunţă că circulația rutieră din 38 de localități este blocată din cauza zăpezii și a viscolului. Circulația se desfășoară în continuare în condiții de iarnă pe toate traseele naționale, dar sunt accesibile. Însă, unele localități din sudul țării și anume în raioanele Căușeni, Ștefan Vodă, Comrat, Cantemir, Ceadâr Lunga, Taraclia, Leova, […]