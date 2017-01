Belarusul elimină vizele de călătorie pentru toate statele UE

11:08

„Ea va găsi modalitatea de a veni în ajutor copiilor și familiilor în următorii ani, este angajamentul vieții sale”, a declarat Neera Tanden, președinta grupului de reflecție progresist Center for American Progress, și consilier neoficial al candidatei în timpul campaniei electorale. „Ea nu va mai candida la niciun fel de alegeri”, a afirmate Neera Tanden la postul CNN. Declarația consilierului a venit ca o reacție la un articol semnat de un editorialist al cotidianului New York Times în el care și-a imaginat că Hillary Clinton va candida la primăria New Yorkului, o idee nebunească, potrivit acesteia. „Nu cred că va candida pentru asta, nici pentru vreun alt mandate”, a insistat Neera Tanden, fără să ofere detalii despre proiectele fostului secretar de stat în vârstă de 69 de ani. Hillary Clinton nu s-a retras complet de pe scena publică după înfrângerea sa în fața lui Donald Trump la 8 noiembrie.