Un cetăţean al Republicii Moldova, bănuit că ar fi luptat în calitate de mercenar în Doneţk, a fost reținut// VIDEO

09:17

Peste 80 mijloace de transport au fost deblocate din nămeţi de salvatori pe parcursul nopţii, în sudul și centrul țării. În total, din autoturismele înzăpezite au fost scoși 200 de oameni, inclusiv 17 copii. Printre transportul tractat de salvatorii au fost și două ambulanțe cu pacienți. Conform datelor operative ale Serviciului Protecției Civile și Situațiilor […] The post Salvatorii au deblocat noaptea peste 80 de maşini, printre care două ambulanțe cu pacienți// VIDEO appeared first on Moldova.org.