Bugetul pentru anul 2017: Ce reprezintă haznaua statului?

În conformitate cu planul de activități al ASSTREIA ONG, coordonator al Proiectului „ Renewables and EnergyEfficiency for Public Buildings (REEPB), pentru anul 2016 au fost prevazute aprobarea si avizarea proiectelor tehnice pentru gradinita nr.11 “Licurici” in scopul demararii lucrarilor de constructie. Proiectul „Energii Regenerabile şi Eficienţă Energetică pentru Clădirile Publice” prevede construirea unei centrale geotermale [...]