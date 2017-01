Consulul Rusiei în Grecia a fost găsit MORT în apartamentul său

14:47

Politicienii români sunt implicaţi în reglări de conturi şi grave violări ale drepturilor omului, deghizate sub forma eforturilor anticorupţie, se arată într-un raport al think tank-ului The Henry Jackson Society, scrie evz.ro. Raportul devastator spulberă mitul DNA, BINOM și SRI, care sunt puse la zid pentru falsificarea luptei anticorupție. Documentul, care se numeşte Fighting Corruption […]