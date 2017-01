Bugetul pentru anul 2017: Ce reprezintă haznaua statului?

13:58

Programul de mentorat financiar este condus de Luca Dezmir, derulat sub egida proiectului „Avantaj la start” si supervizat de Asociatia pentru educatie complementara. Programul de mentorat financiar „Avantaj la start” are ca scop: descoperirea si auto-descoperirea talentelor si vocatiei tinerilor participanti la program indrumarea studiului invidividual al tinerilor in domeniul finantelor personale si investitiilor identificarea modului preferat …