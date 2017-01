Columbia: O bunică și-a dus nepotul înapoi la clinica unde acesta se născuse pentru că era prea urât

13:58

În toți cei 25 de ani de independență Republica Moldova a avut parte de lideri politici lacomi, mincinoși, hoți la drumul mare și corupți până în măduva oaselor, un portret asemănător oligarhului și recent alesului lider al PDM Vladimir Plahotniuc. De această părere este parlamentarul liberal-democrat Maria Ciobanu. The post Maria Ciobanu: Moldova a avut doar lideri politici după măsura lui Plahotniuc – lacomi, mincinoși, hoți și corupți appeared first on Independent.