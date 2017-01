The Guardian: Europa este între „ciocan şi nicovală” din cauza lui Donald Trump şi Vladimir Putin

12:47

Cel puţin zece persoane au murit de frig duminică în Polonia unde temperaturile au scăzut la -20 de grade în unele regiuni, a informat luni Centrul guvernamental de securitate naţională (RCB), citat de AFP. The post Frigul polar înghite toată Europa: Cel puţin 20 de oameni au murit răpuşi de ger appeared first on Independent.