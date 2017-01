„Apa Sassy “, băutura care te scapă de balonare și-ți oferă un ABDOMEN PLAT, în doar patru zile

17:28

Peter Sarstedt s-a consacrat după ce în 1969 a compus piesa 'Where Do You Go To My Lovely, cântec ce a fost inclus pe coloana sonoră a unor filme ale regizorului american Wes Anderson, precum "The Darjeeling Limited" ("Un tren numit Darjeeling Limited"). Artistul britanic Peter Sarstedt a lansat două single-uri pe an, între care 'Beirut'. Mai mult, el a realizatși 14 albume dintre care ultimul datează din 2013.