Peste 90 de școli, închise din cauza condițiilor meteo

16:28

Angajații Secției Investigații Fraude Economice a Inspectoratului de Poliție Florești au depistat peste 1000 kg de carne crudă destinată spre comercializare, fără acte de proveniență. Perchezițiile au fost efectuate în data de 4 ianuarie 2017, în urma cărora oamenii legii au depistat 1053 kg de carne crudă. La solicitarea polițiștilor, comercianții nu au putut prezenta actele de proveniență a produselor. Carnea urma să fie comercializată la piața din orașul Forești. Valoarea mărfii constituie 94 770 lei. Oamenii legii au inițiat proceduri contravenționale, iar persoanele vinovate riscă amenzi de până la 3000 lei, cu confiscarea mărfii.