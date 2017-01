ASF a publicat un Ghid destinat clientilor si pagubitilor LIG Insurance

18:24

Odata cu cresterea numarului cetatenilor moldoveni care aleg in ultimii ani sa isi petreaca vacantele in strainatate a crescut si numarul adresarilor acestora la institutiile medicale din tara gazda, arata statisticile oficiale. De cele mai multe ori costul acestor consultatii medicale este de zeci de ori mai mare decat echivalentul lor in Republica Moldova, aceasta fiind o problema majora pentru turistii moldoveni care nu au prevazut in bugetul lor o asemenea cheltuiala sau pur si simplu nu dispun de resurse financiare in acest sens.