Igor Dodon şi pericolul federalizării Republicii Moldova

Un bărbat a scăpat cu viaţă ca prin minune. Putea fi străpuns în spate de un glonţ, atunci când atacatorul de pe aeroportul Fort Lauderdale a deschis focul şi a început să împuşte oameni la întâmplare.