Papa de la Roma a permis alăptarea pruncilor în timpul slujbei. Așa cum Fecioara Maria l-a alăptat pe Isus

09:42

Editia din acest an a premiilor Globul de Aur, decernate de Asociatia presei straine de la Hollywood (Hollywood Foreign Press Association, HFPA), a fost prezentata de celebrul actor si prezentator american Jimmy Fallon, care a fost ajutat de cele trei fiice ale lui Sylvester Stallone, pe nume Sistine, Sophia si Scarlet, desemnate anterior Miss Globurile de Aur 2017. Evenimentul s-a desfasurat pe 8 ianuarie, la Hotelul Beverly Hilton din Beverly Hills, Los Angeles, scrie Mediafax. La editia din 2017, premiul Globul de Aur pentru intreaga cariera a fost decernat actritei Meryl Streep. Actrita Viola Davis, care a castigat trofeul duminica seara pentru "cea mai buna actrita intr-un rol secundar", dupa interpretarea din filmul "Fences", a rostit un "laudatio" emotionant in care a evocat-o pe Meryl Streep de-a lungul impresionantei sale cariere. Actrita Meryl Streep a fost ovationata de audienta de celebritati care au participat la gala Premiilor Globurile de Aur in Los Angeles. Musicalul "La La Land", in regia lui Damien Chazelle cu Ryan Gosling si Emma Stone, s-a aflat in fruntea castigatorilor in cadrul galei Premiilor Globurile de Aur 2017, dupa ce a obtinut sapte trofee, in toate categoriile in care fusese nominalizat, devenind cel mai premiat film din istoria Galei. Actorul Ryan Gosling a obtinut trofeul pentru "cel mai bun actor intr-un rol principal" pentru interpretarea din "La La Land". Actrita Emma Stone a fost recompensata cu prestigioasa distinctie pentru "cel mai bun rol principal feminin intr-un film comedie/ musical" pentru interpretarea din lungmetrajul ovationat de critici, ce reinvie genul de cinema "musical" consacrat la Hollywood in plina glorie a cinematografiei si a entertainmentului. Lungmetrajul este un tribut adus epocii de aur a musicalurilor hollywoodiene, desi povestea din film se petrece in contemporaneitate. Gosling interpreteaza rolul unui pianist de jazz care se indragosteste de o actrita debutanta (Emma Stone). Cei doi intampina obstacole pe masura ce-si cladesc cariere de succes. Globul de Aur pentru "cel mai bun film - drama" i-a revenit lungmetrajului "Moonlight", in regia lui Barry Jenkins. "Moonlight" este povestea maturizarii si a suferintelor unui barbat de culoare sarac din Miami. Cel mai bun actor intr-un lungmetraj - drama a fost desemnat Cassey Affleck. pentru rolul din "Manchester by the Sea", unde Cassey interpreteaza rolul unui barbat pe nume Lee Chandler, care e obligat sa revina acasa pentru a-l lua in grija pe nepotul lui dupa ce Joe, fratele lui, moare. De-a lungul povestii din "Manchester by the Sea", lui Lee ii revin in minte motivele care l-au facut sa plece din Manchester si sa se distanteze de trecut. Trofeul pentru "cea mai buna actrita intr-un lungmetraj - drama" i-a fost acordat actritei Isabelle Huppert pentru intepretarea din lungmetrajul "Elle", in regia lui Paul Verhoeven, care a castigat si trofeul Globul de Aur pentru "cel mai bun film strain", la cea de-a 74-a gala a premiilor Globul de Aur. In thriller-ul "Elle", Huppert interpreteaza rolul lui Michèle, o femeie de cariera ce pare indestructibila. Sefa a unei companii de jocuri video, ea pare sa se comporte la fel de distant si de crud si in viata sa personala, nu doar in cea profesionala. Faptul ca este atacata in propria casa ii schimba viata pentru totdeauna. Cand il gaseste pe barbatul care a asaltat-o, amandoi sunt atrasi intr-un joc curios si incitant – un joc cu reguli care poate degenera in orice moment. De asemenea, marele castigator al editiei din acest an a Premiilor Globurile de Aur a fost miniseria "The Night Manager", interpretarea contemporana a romanului omonim de spionaj al scriitorului britanic John le Carré. Printre trofeele obtinute de "The Night Manager" se numara cele pentru "cel mai bun actor in rol principal intr-o miniserie", acordat actorului Tom Hiddleston si "cel mai bun actor in rol secundar intr-o miniserie", acordat actorului Hugh Laurie. In regia lui Suzanne Bier, castigatoare a premiului Oscar pentru pelicula "Intr-o lume mai buna/ In a Better World", serialul inglobeaza dragostea, pierdera si razbunarea intr-o poveste incalcita despre criminalitatea moderna. Billy Bob Thornton a fost desemnat "cel mai bun actor in rol principal intr-un serial – drama" pentru interpretarea din "Goliath", unde joaca un avocat in dizgratie, care prinde un caz care poate sa ii readuca faima sau macar razbunare pe firma care l-a exclus. Billy Bob este cunoscut pentru diversitatea rolurilor pe care le interpreteaza, de la filme serioase ("Sling Blade") la comedii ("Bad Santa"), pana la seriale de top ("Fargo"). Cel mai bun serial de televiziune din categoria musical sau comedie a fost desemnat "Atlanta", despre doi rapper tineri din Atlanta, care vor sa isi schimbe viata in bine, atat pentru ei, cat si pentru familiile lor. Serialul de televiziune "The People v. O.J. Simpson: American Crime Story", o adaptare pentru micile ecrane despre procesul de crima al sportivului cazut in dizgratie O.J. Simpson a obtinut doua trofee, dintre care Globul de Aur pentru cea mai buna miniserie. Dramatizarea de zece ore produsa de FX spune povestea dublei omucideri si a senzationalul proces de achitare din 1995 al fostului jucator de fotbal. Iata lista completa a castigatorilor premiilor Globurile de Aur din 2017: CINEMA: Cel mai bun film – drama: „Moonlight” Cel mai bun film – comedie/ musical: „La La Land” Cea mai buna regie: Damien Chazelle („La La Land”) Cel mai bun rol principal masculin intr-un film – drama: Casey Affleck (“Manchester by the Sea”) Cel mai bun rol principal masculin intr-un film – comedie/ musical: Ryan Gosling („La La Land”) Cel mai bun rol principal feminin intr-un film – drama: Isabelle Huppert (“Elle”) Cel mai bun rol principal feminin intr-un film comedie/ musical: Emma Stone (”La La Land”) Cel mai bun actor intr-un rol secundar intr-un lungmetraj: Aaron Taylor-Johnson (“Nocturnal Animals”) Cea mai buna actrita intr-un rol secundar intr-un lungmetraj: Viola Davis („Fences”) Cel mai bun scenariu: Damien Chazelle, “La La Land” Cel mai bun film de animatie: ”Zootopia” Cel mai bun film strain: ”Elle” Cea mai buna coloana sonora: Justin Hurwitz, ”La La Land” Cel mai bun cantec: „City of Stars” (”La La Land”) TELEVIZIUNE: Cel mai bun serial de televiziune musical/ comedie: ”Atlanta” Cel mai bun serial de televiziune – drama: “The Crown” Cel mai bun film de televiziune/ miniserie: ”The People vs. OJ Simpson: American Crime Story” Cea mai buna actrita in rol principal intr-un serial de comedie/ musical: Tracee Ellis Ross („Black-ish”) Cea mai buna actrita intr-un rol principal intr-un serial de televiziune – drama: Claire Foy (”The Crown”) Cea mai buna actrita in rol principal intr-o miniserie/ film de televiziune: Sarah Paulson (”People v. O.J. Simpson”) Cel mai bun actor in rol principal intr-un serial comedie/ musical: Donald Glover (”Atlanta”) Cel mai bun actor in rol principal intr-un serial – drama: Billy Bob Thornton (“Goliath”) Cel mai bun actor in rol principal intr-o miniserie/ film de televiziune: Tom Hiddleston (”The Night Manager”) Cea mai buna actrita in rol secundar intr-un serial, miniserie sau film TV: Olivia Colman (”The Night Manager”) Cel mai bun actor intr-un rol secundar intr-un serial, miniserie sau film TV: Hugh Laurie (”The Night Manager”) sursa: Mediafax