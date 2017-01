Guvernul legalizează întârzierea prezentării datelor Recensământului? Termenul limită al publicării ar putea fi eliminat

10:28

La finalul fiecărui an, tragem linie şi punem în balanţa minusurile şi plusurile. Ce am vrut, ce am obţinut şi unde am reuşit să ajungem cu planurile noastre. Pe lista rezoluţiilor pentru următorul an, echilibrul interior ar trebui să se afle printre priorităţi. Cu paşi mici, dar consecvenţi putem depăşi nivelul de stres acumulat, lucru care ne va contura liniştea şi fericirea zilnică, potrivit The Huffington Post.