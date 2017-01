Poliția caută hoțul din Grand Hall: A furat geanta unei femei // VIDEO

17:28

Igor Dodon a avut astăzi prima întrevedere cu liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoseliskii. În cadrul întrevederii, conducătorul Transnistriei a subliniat că vizita respectivă reprezintă un start bun pentru colaborare în soluționarea unor probleme concrete ce țin de cetățenii de rînd de pe ambele maluri ale Nistrului. Președintele RM, Igor Dodon, a menționat că aceasta este prima întâlnire, la nivel de conducere de vârf, în perioada de după anul 2008. „În premieră, din 2008, președintele RM a mers în vizită în regiunea transnistreană. Scopul acestei vizite a fost stabilirea contactelor cu noua conducere și stabilirea unui mecanism pentru soluționarea problemelor cu care se confruntă cetățenii de pe ambele maluri ale Nistrului", a declarat Dodon în cadrul unui briefing de presă, desfășurat la Chișinău. Părțile au pus în discuție problema școlilor, numerele de înmatriculare a automobilelor, diplomele, circulația cetățenilor, comunicațiile. Ambele părți au convenit asupra formulării unui set de soluții, care vor fi discutate în cadrul următoarelor întâlniri la nivel înalt, preconizate pentru viitorul cel mai apropiat. „În următoarele săptămâni vor avea loc întrevederi la nivel de experți, la nivel tehnic, pentru ca nu mai târziu de o lună această abordare la pachet, convenită de toate părțile, să fie primită ca bază, să fie semnată la nivel de conducători și să implementăm acești pași concreți din ambele părți. Am ferma convingere că în următoarele luni locuitorii de pe ambele maluri vor simți schimbări benefice", a conchis șeful statului.