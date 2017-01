Peste 150 de autovehicule au fost deblocate de salvatori, în ultimele 24 de ore

10:07

În acest context, salvatorii au inițiat un exercițiu prin care au arătat oamenilor că mersul pe gheața subțire a bazinelor acvatice este periculos, iar persoanele se pot prăbuși cu ușurință. Specialiștii au improvizat o situație în care un pescar a căzut sub gheață, iar salvatorii stației de salvare din sec. Buiucani au intervenit pentru ajutor. În mai puțin de 5 minute omul a fost adus la mal, iar medicul de serviciu a efectuat manevrele de resuscitare. Salvatorii au prezent acțiunile de salvare, îndemnând oamenii să nu neglijeze sfaturile specialiștilor. În pofida faptului că temperatura aerului noapte se coboară sub zero grade, gheața bazinelor acvatice este foarte subțire, iar aflarea pe ea este periculoasă. Mai mult, pescarii sunt îndemnați să evite pescuitul la copcă, deoarece s-ar pute pomeni sub apă.