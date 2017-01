Detalii cutremurătoare despre starea lui Michael Schumacher: ‘Situaţia e foarte tristă’

07:28

Expertii in securitate informatica avertizeaza asupra unei noi metode de furt folosite de hackeri. Profitand ca aplicatia WhatsApp a introdus de curand posibilitatea transmiterii de documente atasate, inclusiv in format PDF si Excel, hackerii trimit utilizatorilor mesaje virusate sub forma unui fisiere de acest fel, scrie www.yoda.ro. Astfel, cine va […]