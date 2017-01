(VIDEO) Adidas a respins o reclamă făcută de un student pentru ei, iar acum a devenit virală

07:07

Încă din anul 2004, cercetătorii au observat că iernile devin tot mai reci în vestul Europei și în Marea Britanie. Fenomenul apare din cauza scăderii forței marii centuri transportatoare a oceanului - Atlantic Meridional Overturning Circulation (AMOC). The post (STUDIU) Cum se explică gerurile cumplite din ultima perioadă, pe fondul încălzirii globale appeared first on Independent.