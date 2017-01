(VIDEO) Adidas a respins o reclamă făcută de un student pentru ei, iar acum a devenit virală

19:47

Iarna face ravagii în aproape toată Europa. Gerul năprasnic a făcut zeci de victime, iar zăpada mare a blocat numeroase drumuri. Metropola turcă Istanbul a fost paralizată de o ninsoare de câteva ore, spre disperarea şoferilor şi a turiştilor rămaşi blocaţi în aeroport. Meteorologii au avertizat că vremea va fi rea şi în următoarele zile în cel mai mare oraş al Turciei.