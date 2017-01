Nadia Comăneci, nemachiată şi necoafată

13:48

Val de frig polar în Europa Continentul european s-a confruntat, sîmbătă, cu un front atmosferic deosebit de rece care a adus temperaturi polare ce au cauzat moartea a șaptesprezece persoane, în Polonia și Italia, iar Moscova are parte de cel mai friguros Crăciun ortodox pe rit vechi din ultimii 120 de ani. Zece persoane au murit din cauza frigului în ultimele două zile în Polonia, iar bilanțul riscă să se agraveze în acest weekend, temperaturile rămînînd sub -20 grade Celsius. «Șapte persoane au murit în cursul zilei de vineri, care a fost cea mai tragică din această iarnă», a declarat sîmbătă Bozena Wysocka, purtătoare de cuvînt a Centrului guvernamental de securitate națională. «Am înregistrat alte trei victime» cu o zi înainte, a adăugat ea, ceea ce ridică la 53 de persoane bilanțul victimelor de hipotermie înregistrate de la 1 noiembrie. În Italia, valul de frig care afectează țara începînd de vineri a provocat moartea a cel puțin șapte persoane în curs de 48 de ore, potrivit AFP care citează cel mai recent bilanț al autorităților italiene. Cinci dintre aceste victime erau persoane fără adăpost, două dintre ele avînd cetățenie poloneză. În această țară a nins abundent în zona centrală, dar și în Apulia (sud-est) unde aeroporturile din Bari și Brindisi au fost închise sîmbătă dimineața, aceeași măsură fiind luată și în Sicilia și Insulele Eoliene. Moscova are parte de cel mai rece Crăciun ortodox pe rit vechi din ultimii 120 de ani. Temperaturile au ajuns la circa -30 de grade Celsius în timpul nopții, potrivit agenției de știri RIA Novosti. În Sankt Petersburg, (nord-est), unde temperaturile au atins circa -24 de grade Celsius, poliția a anunțat că a descoperit cadavrul unei persoane decedată ca urmare a hipotermiei în noaptea de vineri spre sîmbătă. Istanbulul a fost și el afectat, sîmbătă, de o furtună de zăpadă care a paralizat viața de zi cu zi a locuitorilor celui mai mare oraș din Turcia, fiind perturbat traficul aerian, maritim și rutier. Circa 400 de zboruri programate pentru sîmbătă și duminică, pe rute naționale cît și internaționale, au fost anulate pe aeroporturile Ataturk și Sabiha Gokcen. Autostrada din nordul metropolei a fost închisă, iar mai multe autovehicule mari de transport au rămas blocate pe aceasta din cauza ninsorilor din cursul dimineții. Toate cursele de feribot dintre zona europeană și cea asiatică a Istanbulului au fost suspendate pe parcursul zilei de sîmbătă, a precizat sursa citată. În plus, autoritățile au suspendat sîmbătă dimineață traficul maritim în Strîmtoarea Bosfor, în ambele sensuri. Meteorologii au anunțat că ninsorile vor continua toată ziua de sîmbătă, însă se vor domoli în cursul serii. Însă, în Istanbul, temperaturile vor rămîne sub valoarea de 0 grade Celsius pe parcursul zilelor următoare. În Bulgaria, doi migranți clandestini irakieni au fost găsiți morți, vineri, pe muntele Strandja (sud-est), în timp ce țara este afectată de furtuni de zăpadă. Bărbații, în vîrstă de 28 și 35 de ani, au fost descoperiți înghețați într-o pădure. În aceeași zi, peste 100 de orașe și sate au […]