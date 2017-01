Jaful secolului în noaptea de Revelion. Au fost furate diamante în valoare de şase milioane de dolari// VIDEO

09:47

Un cutremur cu magnitudinea de 4 grade pe scara Richter s-a produs joi dimineaţă, în zona Vrancea, anunţă Institutul Naţional pentru Fizica Pământului. Acesta a avut loc, la ora 6:23, la o adâncime de 140,2 de kilometri. Localitățile cele mai apropiate de epicentru au fost Jitia — 16 kilometri și Focșani — 52 de kilometri,