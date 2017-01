Peste 150 de mașini au fost deblocate de salvatori în ultimele 24 de ore

11:28

Iata in ce zodii sunt nascute femeile bune de pus la rana: Rac Femeia nascuta in Rac este deschisa, sincera, iubitoare, o prietena buna, o sotie fidela si o mama model. Cam tot ce ti-ai putea dori. Odata ce o vei cunoaste, vei dori sa o ai intotdeauna alaturi. E docila, intelegatoare si vesela. Are o mare capacitate de a iubi si cauta la randul lor siguranta si fidelitate. Iti va fi mereu alaturi in cele mai grele momente pentru a te ajuta sa le depasesti mai usor. Pentru ca fericirea ei este data de fericirea ta. Pesti Femeia nascuta in zodia Pesti duce sensibilitatea la extrem. E mereu in cautarea binelui, e blanda, dragastoasa si sufletista, miloasa si devotata. Detesta sa intre in conflicte, fiind o pacifista convinsa. Isi doreste sa faca lumea un loc mai bun, plin de armonie. Face totul dezinteresat si nu asteapta niciodata nimic in schimb. Este unul dintre cei mai prietenosi oameni, reusind sa aduca mereu zambetul pe buzele celor din jur. Capricorn Nativa Capricorn merita tot respectul datorita ambitiei si determinarii cu care actioneaza in orice situatie. Chiar daca uneori pare rece ca gheata, este un om bun si saritor, care face tot ce ii sta in putinta pentru a-i ajuta pe cei din jur. E un prieten loial, gata sa lase totul deoparte doar pentru a fi alaturi de un amic care are nevoie de ea. E intuitiva, matura si sensibila, fapt care o face un bun sfatuitor. Lasa-ti inima in mainile unei femei Varsator si va fi bine pazita, scrie ele.ro.