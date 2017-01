Funcţionari înlocuiți cu roboţi, în Japonia — (VIDEO)

17:08

Afaceristul Constantin Popușoi, implicat în dosarul Platon, dat în urmărire internațională Banii furaţi de controversatul om de afaceri Veacelav Platon din cele trei bănci lichidate au fost „spălaţi» prin intermediul unor scheme lucrate de Constantin Popuşoi — un cunoscut administrator al afacerilor cu petrol în Republica Moldova, România, Georgia, Ucraina și alte state din Estul Europei. Aceste scheme au fost descrise într-o notă expediată pe adresa redacției Deschide.md, însoțită de mai multe documente. Reporterii Deschide.MD au aflat că, de fapt, Popușoi figurează în dosarul Platon și că recent acesta a fost dat în căutare internațională la solicitarea procurorilor anticorupție. Ultimele rezultate pe care ni le afișează motoarele de căutare ni-l prezintă pe Popușoi drept directorul general al Rompetrol în Georgia. Șeful Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, a declarat pentru Deschide.MD că, într-adevăr, Constantin Popușoi figurează în dosarul lui Platon pentru coautorat la spălarea banilor, exprimat prin dobândirea și utilizarea bunurilor, știind cu certitudine că ele constituie venituri ilicite. Morari a mai spus că pagubele înregistrate în urma activității lui Popușoi se ridică la circa 3 milioane de dolari. Recent, procurorii au cerut mandat de arest pe numele lui, acesta fiind dat ulterior în căutare internațională. Șeful PA a refuzat să confirme alte detalii descrise în nota primită de redacția noastră, invocând secretul anchetei. Procurorul nu a putut confirma nici măcar dacă banii furați de Platon au fost "legalizați" prin companii de comercializare a petrolului lansate pe piața din estul Ucrainei. Or anume aceasta este schema descrisă în documentul la care am făcut referire mai sus. Schema scoaterii banilor furaţi de Platon și Popuşoi arăta în felul următor: Platon, având influenţă asupra băncilor moldoveneşti, în baza unor contracte fictive cu firme-fantomă, la fel de fictive (între altele, e amintită compania denumită Ancor Geteway), scoate banii din bănci. Ulterior, Constantin Popuşoi înregistrează pe numele unor persoane interpuse zeci de companii în zonele off-shore din Belize, America de Sud, Marea Britanie ş.a. Printre ele: INTERCHEM ENTERPRISE LTD (propietarul nominal, cetăţeanul Moldovei, Alina Reznicenko), GREXTON SUPPORT LP (proprietarul nominal, cetăţeanul Moldovei, Oxana Reva). Constantin Popuşoi a lucrat în afacerile cu petrol ale lui Anatol Stati şi companiei petroliere kazahe Rompetrol. De aceea, cunoscând acest business, Popuşoi i-a propus lui Platon să „albească" banii furaţi prin intermediul schemelor de gaze. Centrul Naţional Anticorupţie efectuează percheziţii acasă la mama lui Constantin Popuşoi şi la complicele său, Alina Reznicenko. În cursul percheziţiei a fost confiscată o cantiate suficientă de materiale ce confirmă implicarea sa în afacerea murdară. La 9 decembrie, Judecătoria sectorului Buiucani a emis o hotărâre privind căutarea, arestul şi aducerea forţată a lui Popuşoi Constantin în Moldova. Conforma informaţiilor noastre, Popuşoi se află acum, împreună cu familia, la Bucureşti. Sursă: bani.md