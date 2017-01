Vlad Plahotniuc în presa americană: “Depindem mult de relațiile SUA-Rusia și putem prospera fiind un pion în lupta de putere între Est şi Vest

04:59

Trigonul Soarelui cu Luna confera emotii puternice si o sensibilitate sporita, in special la ideile umaniste. In plan personal, este posibil sa apara initiative realiste, pragmatice, care sa conduca la schimbari in bine. Berbecul: Capacitatea de concentrare este foarte buna si va ajuta sa rezolvati mai usor toate problemele. Puteti face planuri de viitor, pentru ca aveti idei excelente, pe care vi le apreciaza ...