Starea lui Michael Schumacher este „tristă, foarte tristă”

11:17

Ninsorile din ultimele 24 de ore au dat mari bătăi de cap drumarilor, iar până la această oră mai multe drumuri din sudul țării sunt blocate, iar câteva puncte de trecere a frontierei închise. The post Mai multe drumuri din sudul țării sunt blocate, iar câteva puncte de trecere a frontierei închise appeared first on Independent.