(STUDIU) Încă o țară, victima unei campanii de dezinformare din partea Rusiei

Președintele în exercițiu american Barack Obama i-a reamintit succesorului său republican Donald Trump că "suntem în aceeași echipă", după un raport al serviciilor de informații ale SUA, potrivit căruia Moscova a intervenit în procesul electoral din toamna trecută în Statele Unite ale Americii pentru a-l ajuta pe Donald Trump să câștige alegerile prezidențiale.