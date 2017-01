Dezvăluiri surprinzătoare despre atacatorul de la aeroportul din Florida

10:58

Președintele Vladimir Putin a ordonat o „campanie de influențare” vizând alegerile prezidențiale americane din 2016 și având drept scop subminarea procesului democratic și denigrarea rivalei democrate a președintelui ales Donald Trump, se arată, vineri, într-un nou raport declasificat al serviciilor americane de informații. The post Raport declasificat al serviciilor americane: Cum s-a implicat direct Putin pentru a-l avantaja pe Trump appeared first on Independent.