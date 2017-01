Cele mai piratate seriale de televiziune în 2016

09:17

Președintele ales al SUA, Donald Trump, a declarat vineri că pirateria nu a afectat rezultatul alegerilor prezidențiale americane din noiembrie, în care el a învins-o pe Hillary Clinton, deși Washingtonul a acuzat public Moscova de încercare a influențării scrutinului, transmite AFP. The post Trump susține că pirateria nu a influențat alegerile, dar promite măsuri surpinzătoare appeared first on Independent.