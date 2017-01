Circulația rutieră, blocată pe unele sectoare de drum! MTID a anunţat lista traseelor

17:28

Parcul Valea Morilor va fi monitorizat, începând de miercuri, 4 ianuarie, de 16 camere de supraveghere. Două dintre camerele video sunt de rezoluție înaltă, setate în regim de patrulare automată pentru monitorizarea ariei lacului, dar și a zonelor pietonale. Viceprimarul municipiului Chișinău, Nistor Grozavu a menționat că sistemul de monitorizare video costă 480 mii lei. […] The post Nou! 16 camere video vor monitoriza Parcul Valea Morilor appeared first on Moldova.org.