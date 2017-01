Un deputat PLDM a ajuns de râsul PSRM, după ce a făcut o MEGAGAFĂ

07:28

Chiar dacă temperatura aerului coboară sub zero grade, gheața bazinelor acvatice este încă foarte subțire, iar aflarea pe ea este periculoasă. Atenționarea vine din partea Serviciului Protecției Civile și Situațiilor, care a lansat joi, 5 ianuarie, Campania de prevenire a înecurilor. Specialiștii au organizat simulări, improvizând o situație în care un pescar a căzut sub gheață, iar salvatorii au intervenit pentru ajutor...