Politico: TOP 12 „răufăcători” secundari de care trebuie să ne temem în 2017

Pep Guardiola a ajuns în vara lui 2016 pe banca lui Manchester City și fanii "cetățenilor" se așteptau ca favoriții să domine campionatul din Anglia. Trupa de pe Etihad ocupă însă un modest loc 4, iar managerul iberic se află la cel mai slab prim sezon pe banca unei formații.