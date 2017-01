Trump le-a cerut tuturor ambasadorilor numiţi politic de Obama să plece din posturi până la 20 ianuarie

13:28

Un locuitor al raionului Anenii Noi a fost trimis în judecată, fiind acuzat că a abuzat sexual două surori minore. Potrivit procurorilor, în perioada anilor 2014 –2016, inculpatul a recrutat două surori minore dintr-o familie social-vulnerabilă, pe care le-a adăpostit în casa unei rude, sub pretextul de a avea grijă de aceasta. În realitate însă, […] The post Un bărbat din Anenii Noi, trimis în judecată! A adăpostit două surori minore, însă le-a abuzat sexual appeared first on Moldova.org.