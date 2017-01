5 tendințe în machiaj pentru sezonul de primăvară-vară 2017

15:08

Citești, te informezi și vrei să știi totul despre ce să faci și ce să nu faci când nu ești însărcinată. Mai jos, am strâns informații utile despre acest subiect. După 16 săptămâni de sarcină nu ar trebui să mai faci exerciții în poziția întinsă pe spate. De asemenea, evită scufundările în timpul sarcinii, deoarece […] The post Ce nu trebuie să faci când ești însărcinată appeared first on The Woman.