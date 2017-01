5 rezoluții de Anul Nou pentru cupluri

14:13

Conform tradiției, pe data de 24 decembrie, trebuie să împodobim bradul de Crăciun pentru a primi darurile celor dragi. Este un obicei vechi și răpândit în toată lumea creștină, dar de-a lungul secolelor a trecut prin mai multe transformări. Bradul de Crăciun, un simbol al solstițiului de iarnă În primele secole ale erei creștine, crengile […] 7 curiozități mai puțin știute despre bradul de Crăciun