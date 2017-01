Vor pensie „de la România”, dar pupă poala popii moscovit

16:58

Nutritionistii recomanda muraturile ca leac impotriva mahmurelii. "Este cel mai bun remediu dupa o noapte de betie. Muraturile ne scapa de greata in primul rand si neutralizeaza direct alcoolul. Mai mult, ele contin si vitamina C, cu rol important in metabolizarea bauturilor etilice:, precizeaza nutritionistii. Mai poti incerca si citrice care contin vitamina C Vitamina C este una dintre enzimele care contribuie la descompunerea mai rapida a alcoolului in sange. Sucul de citrice poate fi consumat inainte, dupa sau chiarin timp ce bei alcool pentru a atenua efectele mahmurelii. Portocalele si grepfrutul au cel mai mare continut de vitamina C, scrie kfetele.ro.