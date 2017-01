Autobuze şi camioane, blocate în nămeți în sudul țării

11:13

Şeful Serviciului resurse umane al Penitenciarului nr.17 din Rezina, care în vara anului trecut a fost reţinut pentru luare de mită, a fost condamnat. Potrivit Procuraturii Anticorupţie, angajatul penitenciarului, împreună cu un poliţist au extorcat 1000 de euro de la un bărbat, pentru a-l angaja în calitate de gardian supraveghetor în cadrul Penitenciarului din or. Rezina. Astfel, urmare unei operațiuni comune a Procuraturii Anticorupție, Serviciului protecție internă și anticorupție al MAI, Centrului Național Anticorupție și Departamentului Instituțiilor Penitenciare, banii au fost transmiși poliţistului, în două tranșe a câte 500 de euro, care urmau a fi transmişi ulterior şefului Serviciului resurse umane. Ulterior, în rezultatul perchezițiilor efectuate, banii extorcați au fost depistați la domiciliul poliţistului precum şi în maşina angajatului DIP. Recent, prin sentinţa Judecătoriei Militare Chişinău, inculpatul a fost declarat vinovat de săvîrşirea coruperii pasive, fiindu-i stabilită pedeapsa cu închisoare pe un termen de 7 ani, amendă în mărime de 120 mii lei, cu privarea de dreptul de a exercita funcţii publice timp de 8 ani cu retragerea gradului special - maior de justiţie. Sentinţa este cu drept de atac. Cauza penala în privinţa poliţistului a fost disjunsă într-o procedură separată.