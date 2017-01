Soția lui George Clooney ar fi însărcinată cu gemeni

05:28

Imaginile din interiorul clubului Reina din Istanbul, unde a avut loc un atac în noaptea de Revelion în urma căruia au murit 39 de persoane, sunt terifiante. The post (FOTO şi VIDEO) Cum arată interiorul clubului din Istanbul atacat în noaptea de Revelion: Grămezi de pantofi, genţi, ochelari şi sânge appeared first on Independent.