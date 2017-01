Ninsoarea a provocat 18 accidente rutiere dis-de-dimineață

18:13

Printre persoanele rănite în atentatul de la Istanbul se numără și un cetățean al Republicii Moldova. Anunțul a fost făcut de prim-ministrul Pavel Filip, potrivit căruia informația parvine din partea omologului său turc Binali Yildirim. „Am fost informat de omologul meu din Turcia că printre cei care au avut de suferit în urma atentatului terorist de la Istanbul, în noaptea de 31 decembrie, este și un cetățean al Republicii Moldova”, a scris Filip pe Facebook. Pavel Filip a cerut Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene și Ministerului Sănătății să colaboreze strâns cu instituțiile de resort din Turcia în vederea acordării ajutorului necesar și a asigurării unui tratament adecvat concetățeanului nostru, dar și a sprijinului necesar familiei acestuia. Pavel Filip a menționat că autoritățile moldovene se află în comunicare permanentă cu instituțiile responsabile din Turcia și a primit asigurări de la omologul său turc că se fac toate eforturile necesare pentru susținerea cetățeanului moldovean rănit. Premierul a subliniat că Republica Moldova condamnă cu fermitate acest act sângeros şi este solidară cu autorităţile Republicii Turcia în lupta împotriva terorismului. La rândul său, Ministerul de Externe informează că misiunile diplomatice ale Republicii Moldova la Ankara şi Istanbul întreprind toate demersurile necesare pe lângă autorităţile turce în vederea acordării asistenţe medicale imediate şi complete persoanei rănite. Amintim că atentatul a avut loc în noaptea de Revelion în clubul Reina din Istanbul. Un individ a pătruns în interior și a tras dintr-o armă. În momentul atacului, la ora locală 1.30, în club erau sute de persoane. Bilanţul victimelor este de 39 de morţi şi 69 de răniţi. The post Noi informații despre atacul de la Istanbul: Printre victime se numără și un moldovean appeared first on Moldova 24.