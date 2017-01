Jaful secolului a avut loc în noaptea de Revelion

16:38

Este cunoscut faptul că fructele și legume sunt bogate în minerale, vitamine, nutrienți de care organismul are nevoie, dar și multe proteine. Unul dintre fructele minune de care ne putem bucura este litchi, care are cu 40% mai multă vitamina C decât o portocală și luptă împotriva mai multor boli, scrie realitatea.net. Fructul tropical litchi […]