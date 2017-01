Cele mai bune companii aeriene low-cost din Europa. Iată ce taxe percep și unde zboară

09:12

Studenții care au 18-25 de ani sunt încurajați să aplice în cadrul unui proiectului SUSIs (Study of the U.S. Institutes) pentru tinerii lideri din Europa. Proiectul presupune un program academic de scurtă durată a cărui scop este de a oferi grupurilor de lideri cunoștințe profunde despre Statele Unite, consolidând în același timp și abilitățile lor de conducere.