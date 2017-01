Horoscop: Aceste 3 zodii vor fi cele mai iubite în 2017

Sagetator Nativele Sagetator sunt in culmea fericirii. Fie si-au intalnit deja sufletul pereche in anul care s-a incheiat, fie acesta va aparea cat de curand, cert este ca traiesc din plin fiorii dragostei. Este o perioada extrem de benefica pentru viata sentimentala, au parte de dragoste adevarata si se simt, in sfarsit, implinite. Partenerul de viata nu pregeta niciun efort pentru a le face pe plac, iar ele se lasa duse de val, simtindu-se in al noualea cer. Nu ar fi exclus ca anul acesta sa aiba si un copil, asa cum isi doreau de multa vreme. Scorpion Femeia nascuta in Scorpion este o alta ocrotita a soartei in acest nou an. Are sanse uriase sa isi gaseasca un partener stabil sau sa isi oficializeze actuala relatie. Ori, daca nu, sa reaprinda o scanteie mai veche. Cert este ca dragostea pluteste in aer, sta excelent la capitolul dragoste. Apetitul ei sexual este si mai crescut decat de obicei, face furori pe oriunde trece, e cuceritoare, e sexy. Are, practic, barbatii la picioare, trebuie doar sa decida pe care il alege, care e norocosul ce o va avea alaturi pentru toata viata. Berbec Super bine la capitolul dragoste sta si femeiea Berbec. Ambitioasa din fire, si-a propus ca in acest an sa nu scape nicio sansa si norocul va fi de partea ei. Isi va exprima mai usor sentimentele decat a facut-o pana acum, va comunica mult mai liber si mai bine. Are pofta de iubire si va primi exact ceea ce isi doreste. Va fi admirata, adulata, i se vor aduce o multime de laude. Va simti pe pielea ei ce inseamna popularitatea, dar mai ales ce inseamna sa fii iubita. Emotiile si starea de bine vor fi coplesitoare pentru ea, potrivit ele.ro.

