Turcia: Doi morți și cinci răniți la Izmir. Atacatorii plănuiau un atentat de proporții

14:28

Un microbuz de pe ruta 178 a intrat într-un copac, iar șoferul și un pasager care se afla în salon au ajuns la spital cu multiple traumatisme. Accidentul a avut loc luni, 2 ianuarie, la intersecția străzii Tudor Vladimirescu cu strada Kiev, din sectorul Râșcani al Capitalei. Solicitată telefonic, Natalia Stati, ofițerul de presă al Direcției de Poliție a municipiului Chișinău, a declarat pentru Today.MD că microbuzul nu se afla pe rută. „Din motive încă necunoscute, șoferul microbuzului a pierdut controlul volanului, iar autoturismul a ieșit de pe traseu și s-a oprit într-un copac de pe marginea drumului. În urma impactului șoferul și un pasager care se afla în salon, au fost transportați la Spitalul de Urgență cu mai multe traumatisme”, a declarat Stati. Reprezentantul Poliției Capitalei a mai adăugat că în cazul în care traumele suportate de victime vor fi ușoare, șoferul ar putea scăpa cu o amendă în mărime de 1000 de lei și șase puncte de penalizare, iar în cazul în care acestea vor fi medii sau grave, șoferul ar putea fi cercetat penal. Oamenii legii urmează să stabilească toate circumstanțele în care s-a produs accidentul. sursa foto: Facebook.com // Iulian Buza The post Un microbuz de pe ruta 178 a intrat într-un copac. Șoferul și un pasager, internați // FOTO appeared first on Moldova 24.