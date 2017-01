Specialiști au organizat simulări pentru prevenirea prăbușirii oamenilor sub gheață

Atenționarea vine din partea Serviciului Protecției Civile și Situațiilor, care a lansat joi, 5 ianuarie, Campania de prevenire a înecurilor. Specialiștii au organizat simulări, improvizând o situație în care un pescar a căzut sub gheață, iar salvatorii au intervenit pentru ajutor, transmite IPN. Potrivit scenariului, în mai puțin de cinci minute omul a fost adus la mal, iar medicul de serviciu a efectuat manevrele de resuscitare. Salvatorii au prezent acțiunile de salvare, îndemnând oamenii să nu neglijeze sfaturile specialiștilor. Salvatorii îndeamnă pescarii să evite prinsul peștelui la copcă, deoarece gheața poate ceda sub greutatea lor. Salvatorii atenţionează că spre centrul bazinelor acvatice gheaţa este mai subţire decât lângă mal, iar la confluenţa pâraielor apa nu îngheaţă deloc sau, dacă îngheaţă, aceasta are o grosime neînsemnată. La fel, sub zăpadă grosimea gheţii este mult mai mică. Dacă gheaţa se cedează şi persoana se prăbuşeşte în apă, trebuie să-și păstreze calmul și să încerce să urce cu pieptul pe marginea gheţii, cu mâinile îndreptate în față. Odată ieșit din apă, nu trebuie să se ridice în picioare, ci să se mişte târâş spre mal. Conform datelor Serviciului Situații Excepționale în anul 2016, 44 de persoane au căzut sub gheață, dar au fost salvaţi, reușind să supraviețuiască. De la începutul anului 2017, salvatorii au reușit să salveze patru oameni care s-au aventurat să meargă și s-au prăbușit sub gheața bazinelor acvatice.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Evzmd.md