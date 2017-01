Cel mai scump peşte. Un ton uriaş a fost cumpărat cu 636 de mii de dolari

18:27

Pregătiţi hainele groase şi săniile, pentru că vin gerurile. De mâine, centrul şi sudul ţării intră sub cod portocaliu, iar nordul - sub cod galben, de viscol şi ninsori puternice. În această noaptea, vremea se răceşte brusc. Aşa că, deja de mâine, vom putea scoate săniile din debara. Potrivit meteorologilor, în raioanele din centrul şi sudul ţării va viscoli şi se vor forma troiene. Iar stratul de zăpadă ar putea ajunge până la peste 15 centimetri. De as...