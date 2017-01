Regulamentul cu privire la promovarea etică a medicamentelor, supus discuţiilor publice

19:18

Ambasadorul Marii Britanii la Uniunea Europeană a demisionat marţi, 3 ianuarie, în mod neaşteptat, cu doar câteva luni înainte ca prim-ministrul Theresa May să înceapă negocierile oficiale pe tema Brexitului şi cu aproape un an înainte să-şi părăsească oficial postul, scrie ziarul de business Financial Times (FT), citat de Reuters şi DPA, informează Agerpres.