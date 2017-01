Taximetriștii majorează ilegal prețul pentru servicii, de sărbători

17:38

Protest contra construcției unui bloc pe un teren de joacă din Buiucani Dimineata cu scandal la Buiucani. Locatarii catorva blocuri de pe strada Piata Unirii s-au luat la harta cu angajatii unei firme de constructii, care urmeaza sa ridice un bloc cu 16 etaje pe un teren de joaca. Oamenii ameninta că vor bloca strada Creanga in cazul in care lucrarile vor continua. Zarva a inceput dupa ce muncitorii firmei de constructie au venit sa instaleze gardul de protectie, iar cei de la Spatii Verzi au inceput sa defriseze copacii de pe terenul de joaca. "A venit un talhari a spus ca e de la Grozavu de la Ghimpu de la Chirtoaca cu iscalituri false si vin peste noi. A spus ca face farfal de noi". "Noi ramanem fara ograda. In doua case aici locuiesc cateva mii de copii. Unde ies copiii?" Reprezentantii firmei de construcutie sustin ca normele sunt respectate, iar oamenii nemultumiti nu au decat sa se adreseze in instanta. Distanta minima de la blocul care urmeaza sa fie construit este 50 de metri". Au venit si angajatii Inspectiei de Stat in Contructii. "Toate actele sunt in regula. Daca vi se incalca dreptul de proprietate adresati-va in instanta de judecata" "Noi stim cum se i-au hotarârile la noi". Nu au lipsit de la scandal deputatii socialisti. Vasile BOLEA, DEPUTAT PSRM: "Vreau sa va aduc la cunostinta ca din decembrie s-a adoptat o lege prin care pe terenurile pentru copii nu se execuată lucrari". Totodată, oamenii se tem ca noua constructie le-ar putea avaria blocurile in care stau. "Casa este inclinata. Noi ne-am adresat la multe instante si nimeni nu isi da seama ce sa va intamapla daca incepe constructia."