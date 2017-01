Peste o tonă de carne fără acte de proveniență depistată de polițiști // FOTO

12:58

Un bărbat de 76 de ani a fost găsit mort în propria locuință din Dubăsarii Vechi, raionul Criuleni. Bărbatul a fost găsit de către vecini. Primele cercetări arată că acesta, cel mai probabil, s-ar fi intoxicat cu monoxid de carbon emanat de la o sobă defectă din casă. Toate circumstanțele și cauza decesului urmează a fi investigate. Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale atenționează populația să respecte regulile de exploatare a sobelor și să stingă focul pe noapte. Mai mult, persoanele sunt rugate să aerisească încăperile acolo unde sunt surse de încălzire pentru a evita pericolul intoxicării cu produsele arderii. Conform ultimelor informații ale Serviciului Situații Excepționale în primele zile ale anului, pompierii și salvatorii au lichidat 15 incendii, iar paramedicii și medicii SMURD au intervenit în 33 de cazuri pentru acordarea asistenței calificate.