Peste o tonă de carne fără acte de proveniență, depistată de polițiști

„Am semnat decretul privind retragerea cetăţeniei Republicii Moldova domnului Traian Băsescu. Astazi a avut loc sedinta Comisiei pentru problemele cetăţeniei şi acordării de azil politic de pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova. Au fost examinate detaliat conditiiile legale de acordare a cetateniei dlui Basescu. Anterior, in calitate de deputat al Parlamentului Republicii Moldova, am spus că cetăţenia i-a fost acordată dlui Băsescu in mod ilegal. Traian Băsescu a îndemnat în repetate rînduri la lichidarea statalitatii Republicii Moldova prin anexare la România. Încă din perioada aflării sale în exerciţiul funcţiei de preşedinte al României, acesta a refuzat să recunoască statalitatea moldoveneasca şi existenţa poporului moldovenesc. Toate cele menționate vin în gravă contradicție cu prevederile legii supreme – Constituția Republicii Moldova.