Prioriotatea conducerii raionului Dubăsari! Sunt vizați potențialii întreprinzători!

Vrei ca primavara sa te prinda pregatit cu rasaduri mari si sanatoase, bune de transplantat in gradina? Atunci trebuie sa te pregatesti din timp, deoarece unele legume au nevoie de 6-8 saptamani pentru a prinde radacini viguroase si a fi transplantate in sera sau in gradina. Iata care sunt legumele ale caror rasaduri le poti […]