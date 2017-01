Director interimar CIA: „Rusia va încerca să obţină de la Donald Trump anularea sistemului antirachetă din România”

Michael Morell, director general interimar al CIA, avorbit în cadrul publicației The Cipher Brief, despre perspectivele relațiilor dintre SUA și Rusia. „Vladimir Putin are o miză pe termen lung. Primul lucru pe care îl va vrea va fi o întâlnire bilaterală cu preşedintele Donald Trump care să producă un acord prin care Statele Unite să elimine sancţiunile occidentale impuse din cauza crizei din Ucraina şi acceptul SUA de a nu continua proiectele antirachetă din România şi Polonia, în schimbul unui efort militar comun împotriva reţelei teroriste Stat Islamic în Siria”, a spus Michael Morell, potrivit Mediafax. Administraţia Vladimir Putin este nemulțumită de iniţiativa SUA de a instala elemente antirachetă, în cadrul NATO, în România şi Polonia, precum şi de montarea unui sistem antibalistic în Coreea de Sud.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Politics